Old Dominion Freight Line: Experten sehen Kurspotenzial von +5,04%

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von Old Dominion Freight Line um +0,58% zu. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Kurs um insgesamt +5,28%. Der Markt scheint also optimistisch gegenüber dem Unternehmen zu sein.

Die Bankanalysten sind sich einig und sehen das mittelfristige Kursziel bei 376,03 EUR. Dies würde einen Anstieg von +5,04% im Vergleich zum aktuellen Kurs bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung.

Aktuell raten 7 Analysten zum Kauf der Aktie und ein weiterer gibt eine Kaufempfehlung ab. Die Bewertung “halten” erhält das Unternehmen von 11 Experten. Zwei Analystinnen empfehlen den Verkauf der Aktie und drei weitere gehen noch weiter und plädieren für einen sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,29 unverändert positiv für Old Dominion Freight...