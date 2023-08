Old Dominion Freight Line: Experten sagen Kurspotential von 297,06 EUR voraus

Die Aktie von Old Dominion Freight Line hat gestern an der Börse einen Anstieg um +0,09% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein Rückgang von -1,30%. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Stimmung momentan eher pessimistisch ist.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 297,06 EUR. Sollte dies eintreffen, würde sich ein mögliches Kursrisiko in Höhe von -18,53% ergeben. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der letzten Zeit.

Aktuell gibt es 6 Kaufempfehlungen und eine optimistische Bewertung sowie 11 Halte-Empfehlungen und zwei Verkaufsempfehlungen für die Old Dominion Freight Line Aktie. Das positive Guru-Rating unterstützt zudem die Annahme einer guten Entwicklung des Papiers.