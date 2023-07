Old Dominion Freight Line: Erwartetes Kursziel bei 298,63 EUR

Nach Ansicht von Bankanalysten ist die Aktie des Transportunternehmens Old Dominion Freight Line aktuell unterbewertet. Das prognostizierte Kursziel liegt bei 298,63 EUR und würde Anlegern einen Gewinn in Höhe von -11,51% bescheren.

• Am 07.07.2023 legte der Old Dominion Freight Line Kurs um +1,06% zu

• Guru-Rating für Old Dominion Freight Line bleibt stabil mit einem Wert von 3,22

Gestern verzeichnete die Aktie von Old Dominion Freight Line an der Börse ein Plus von +1,06%. Auf Wochensicht konnte sich das Unternehmen ebenfalls leicht verbessern und erzielt eine Performance von +0,05%. Der Markt scheint somit momentan neutral gestimmt.

Obwohl nicht alle Experten diese Einschätzung teilen, sind sich die meisten Analysten einig: Das mittelfristige Kursziel für Old Dominion Freight Line beträgt laut Durchschnittswert derzeit...