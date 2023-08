Old Dominion Freight Line: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +1,36%

Old Dominion Freight Line konnte gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt verzeichnen und stieg um +2,44%. Trotzdem liegt die Aktie nach Ansicht von Experten immer noch unter ihrem wahren Wert. Das mittelfristige Kursziel für Old Dominion Freight Line wird im Durchschnitt bei 375,42 EUR gesehen. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, ergäbe sich ein Kurspotenzial von +1,36%.

Aktuell empfehlen sieben Analysten den Kauf der Aktie und einer gibt ein “Kauf”-Rating ab. Elf halten die Aktie und zwei raten zum Verkauf. Drei Experten sind sogar der Meinung, dass man sofort verkaufen sollte.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,29. Insgesamt zeigen sich damit rund 33% aller Analysten optimistisch bezüglich der weiteren Entwicklung von Old Dominion Freight Line an der Börse.