Old Dominion Freight Line: Bankanalysten nennen Kursziel - 299,48 EUR

Bankanalysten halten die Aktie von Old Dominion Freight Line derzeit für unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 299,48 EUR und damit um +4,71% über dem aktuellen Wert.

• Gestern legte die Aktie um +0,47% zu

• Insgesamt ein Wochenplus von +0,89%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,29

In den letzten fünf Handelstagen konnte sich die Aktie von Old Dominion Freight Line gut entwickeln und erzielt insgesamt ein Plus von +0,89%. Die Stimmung am Finanzmarkt ist aktuell relativ optimistisch. Obwohl nicht alle Analysten mit dieser Entwicklung gerechnet haben dürften.

Nach Meinung der Bankanalysten hat die Aktie jedoch noch Potenzial nach oben. Das mittelfristige Kursziel beträgt 299,48 EUR und würde Investoren eine Rendite von rund +4,71% bescheren.

5 Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie. Weitere 4 Experten...