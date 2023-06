Old Dominion Freight Line: Bankanalysten glauben an Kurspotenzial von fast 5%

Die Old Dominion Freight Line-Aktie stellt nach Ansicht von Analysten ein lohnendes Investment dar. Das mittelfristige Kursziel beläuft sich auf 303,29 EUR, was einem möglichen Kurspotenzial von +4,92% entspricht.

• Old Dominion Freight Line verzeichnete am 31.05.2023 eine negative Wertentwicklung (-2,29%)

• Guru-Rating bleibt bei stabilen 3,33

• Derzeit empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie

Mit einer negativen Wertentwicklung von -2,29 % am vergangenen Handelstag gilt die Entwicklung der Old Dominion Freight Line-Aktie als durchwachsen. Über fünf Tage hinweg betrachtet zeichnet sich jedoch mit einem Plus von +3,27 % ein eher optimistisches Bild.

Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht weiterhin,dass mehrere Bankanalysten das Potenzial des Logistikunternehmens lobend hervorheben und für einen Einstieg in die Aktie...