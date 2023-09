Old Dominion Freight Line: Anleger müssen mit einem Kursverlust von 2,88% rechnen

Die Aktie des Transportunternehmens Old Dominion Freight Line hat am gestrigen Handelstag an Wert verloren und steht damit in einer fünftägigen Verlustserie. Die Marktstimmung ist derzeit eher pessimistisch.

• Old Dominion Freight Line: Am 19.09.2023 mit -2,88%

• Das Kursziel von Old Dominion Freight Line liegt bei 380,27 EUR

• Guru-Rating von Old Dominion Freight Line bleibt das selbe mit 3,29

Dennoch sind Analysten der Meinung, dass die Aktie nicht korrekt bewertet wird und ihr wahres Kursziel bei 380,27 EUR liegt. Dieses Ziel entspricht einem Potenzial für Investoren von -1,43%.

Unter den Bankanalysten gibt es unterschiedliche Ansichten zur Zukunft der Aktie: Während sieben Experten sie als klaren Kauf empfehlen und ein weiterer Optimismus zeigt, halten sich elf Analysten neutral und zwei empfehlen sogar einen...