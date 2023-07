Old Dominion Freight Line: Analysten sehen großes Aufwärtspotenzial - Kursziel bei 291,33 EUR

Old Dominion Freight Line hat gestern am Finanzmarkt einen leichten Rückgang von -0,42% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen lag die Entwicklung jedoch bei einem Anstieg von +0,27%, was auf eine derzeit eher neutrale Stimmung des Marktes schließen lässt.

Analysten sind jedoch der Meinung, dass das aktuelle Kursniveau nicht angemessen ist und Old Dominion Freight Line ein großes Aufwärtspotenzial bietet. Das mittelfristige Kursziel liegt im Durchschnitt bei 291,33 EUR und könnte somit Investoren einen Gewinn in Höhe von -12,88% ermöglichen.

Insgesamt bewerten sechs Analysten die Aktie als starken Kauf und einer sieht sie optimistisch mit dem Rating “Kauf”. Elf Experten geben die Bewertung “halten” ab und zwei meinen sogar, dass ein Verkauf angebracht wäre. Drei weitere Experten empfehlen sogar den sofortigen...