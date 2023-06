Old Dominion Freight Line: Analysten sehen Kursziel bei 300,23 EUR

Old Dominion Freight Line konnte gestern eine Kursentwicklung von +0,55% verzeichnen und die vergangene Handelswoche mit einem Plus von +2,44% abschließen. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist aktuell, dass das mittelfristige Kursziel bei 300,23 EUR liegt – was Investoren ein Potenzial in Höhe von -0,32% eröffnet. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen sechs Analysten die Aktie als starken Kauf und ein weiterer Experte sieht sie optimistisch als Kauf. Elf Experten halten sich weitgehend neutral zur Aktie und nur zwei sind der Auffassung, dass man sie verkaufen solle. Drei weitere Experten raten sogar dazu Old Dominion Freight Line sofort zu verkaufen.

Das Guru-Rating bleibt bei 3,22 (Guru-Rating ALT). Insgesamt gibt es damit noch immer...