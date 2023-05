Old Dominion Freight Line: Analysten sehen Kurspotenzial von +9,01%

Die Old Dominion Freight Line Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen Abwärtstrend erfahren. Gestern fiel der Kurs um -1,64%, was die pessimistische Stimmung am Markt untermauert. Die Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und glauben an eine Unterbewertung der Aktie.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 304,05 EUR und damit um +9,01% über dem aktuellen Wert. Während 5 Analysten die Aktie weiterhin als starken Kauf empfehlen und ein weiteres sie mit “Kauf” bewerten, halten sich 11 Experten neutral heraus. Lediglich zwei Analysten raten zum Verkauf oder sogar sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,24.