Old Dominion Freight Line: Analysten sehen Kurspotenzial von -2,57%

Old Dominion Freight Line hat gestern eine leichte negative Kursentwicklung von -0,14% verzeichnet. Innerhalb der letzten fünf Handelstage konnte die Aktie jedoch um +5,27% zulegen und scheint damit das Vertrauen der Investoren zu gewinnen.

Eine Analyse mehrerer Bankanalysten ergab ein mittelfristiges Kursziel von 392,06 EUR für Old Dominion Freight Line. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, hätte die Aktie aktuell ein Potenzial von -2,57%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung und einige sind sogar der Auffassung, dass Anleger ihre Anteile an Old Dominion Freight Line besser sofort verkaufen sollten.

Trotzdem sind insgesamt 34,78% der Analysten immer noch optimistisch bezüglich des Potenzials von Old Dominion Freight Line. Das bestätigt auch das Guru-Rating mit einem Wert von 3,35.

Zusammenfassend...