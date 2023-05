Old Dominion Freight Line: Analysten sehen Kurspotenzial von +2,00%

Old Dominion Freight Line Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 298,23 EUR und bietet damit Investoren ein Potenzial von +2,00%. Die gestrige Kursentwicklung betrug immerhin +2,02%, was den Optimismus am Markt bestätigt.

Zum aktuellen Zeitpunkt sind immer noch 71,43% der Analysten optimistisch und vergeben Kauf- oder Halteempfehlungen. Lediglich einer hält die Aktie für einen Verkauf. Das Guru-Rating bleibt mit 3,29 auf einem stabilen Niveau.