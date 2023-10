Old Dominion Freight Line: Analysten sehen Kurspotenzial

Old Dominion Freight Line konnte gestern am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +0,76% verzeichnen. Die vergangene Handelswoche ergibt ein Plus von insgesamt +0,15%. Der Markt scheint derzeit relativ neutral zu sein.

Die Bankanalysten bewerten die Aktie als unterbewertet und gehen im Durchschnitt davon aus, dass das mittelfristige Kursziel bei 390,94 EUR liegt. Dies entspricht einem potenziellen Gewinn von +1,09%.

Aktuell empfehlen 34,78% der Analysten den Kauf der Old Dominion Freight Line-Aktie. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,35.

