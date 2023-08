Old Dominion Freight Line: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 376,48 EUR

Die Old Dominion Freight Line Aktie wird derzeit von den Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Laut ihrer Einschätzung liegt das wahre Kursziel bei 376,48 EUR, was einem Potenzial in Höhe von -1,60% entspricht.

• Am 24.08.2023 verzeichnet die Aktie von Old Dominion Freight Line eine positive Entwicklung (+0,63%)

• Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Aktie beträgt 376,48 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,29

Insgesamt konnte die Aktie in den vergangenen fünf Handelstagen um +5,53% zulegen und auch gestern wurde ein Plus von +0,63% verzeichnet. Die Stimmung am Markt scheint somit momentan recht optimistisch zu sein.

Allerdings sind nicht alle Experten einer Meinung bezüglich des Kursziels: Während sieben Analysten derzeit einen Kauf empfehlen und ein weiterer Optimismus signalisiert (Rating...