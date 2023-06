Old Dominion Freight Line: Analysten prognostizieren Kursziel von 301,78 EUR

Old Dominion Freight Line hat gestern eine positive Kursentwicklung von +0,19% verzeichnet und in der vergangenen Handelswoche insgesamt +4,94%. Die Stimmung am Markt bleibt optimistisch. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 301,78 EUR.

• Old Dominion Freight Line legte gestern um +0,19% zu

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 301,78 EUR (Kurspotenzial: +1,33%)

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,23

Analysten sind sich einig darüber, dass das wahre Potenzial der Old Dominion Freight Line-Aktie noch nicht ausgeschöpft ist. Im Durchschnitt gehen sechs Experten davon aus, dass es sich um einen starken Kauf handelt. Ein weiterer Analyst gibt ein positives Kaufen-Rating ab. Zehn sehen die Aktie als Halten an und zwei empfehlen den Verkauf. Drei Experten hingegen plädieren sogar dafür, die Aktie sofort zu...