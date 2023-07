Old Dominion Freight Line: Analysten prognostizieren Kursziel von 296,40 EUR

Am Finanzmarkt hat die Aktie von Old Dominion Freight Line gestern eine Veränderung von -0,46% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen konnte sie jedoch einen Anstieg um +6,17% erzielen und damit eine positive Entwicklung zeigen. Die Bankanalysten sind sich einig, dass das wahre mittelfristige Kursziel bei 296,40 EUR liegt – dies würde Investoren einen Gewinn in Höhe von -21,84% ermöglichen.

• Old Dominion Freight Line mit einer Veränderung von -0,46%

• Mittelfristiges Kursziel derzeit bei 296,40 EUR

• Mehrheitlich positive Einschätzungen seitens Experten-Panel “Guru-Rating”

Genau sechs Analysten halten Old Dominion Freight Line für einen starken Kauf. Ein weiterer Experte sieht das Unternehmen optimistisch als Kauf an. Elf weitere Experten geben dem Wert ein neutrales Rating. Zwei Analysten raten zum Verkauf der...