Old Dominion Freight Line: Analysten erwarten ein Kursziel von 392,23 EUR

Die Aktie von Old Dominion Freight Line hat am gestrigen Tag eine leicht negative Kursentwicklung von -0,40% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Aktie jedoch einen positiven Trend verzeichnen und insgesamt um +2,58% zulegen.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 392,23 EUR und würde somit aktuell Investoren eine Rendite in Höhe von -2,47% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten positiven Trends.

7 Analysten sehen die Aktie als starken Kauf an und nur einer setzt das Rating auf “Kauf”. Eine neutrale Bewertung erhalten Old Dominion Freight Line von 11 Experten. Ein Experte ist der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte und drei weitere sogar sofort verkauft werden müssten.

Trotzdem bleibt der Anteil der optimistischen...