Old Dominion Freight Line: Analysten erwarten Kursziel von 300,23 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie des Logistikunternehmens Old Dominion Freight Line um +0,62% zulegen. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich somit ein Plus von insgesamt +2,51%. Diese Entwicklung überraschte viele Experten.

Das mittelfristige Kursziel für Old Dominion Freight Line liegt aktuell bei 300,23 EUR. Dies entspricht einem -0,39% geringeren Wert als derzeitiger Marktpreis der Aktie.

Laut Durchschnittsbewertung von Bankanalysten hat die Aktie ein Rating von “halten”. Angesichts einer positiven Trendentwicklung sehen jedoch auch einige Analysten Chancen in der Investition und bewerten sie mit “Kauf”.

Zum Abschluss lässt sich feststellen: Das Guru-Rating bleibt auf dem Level von 3,22 – eine weitere positive Einschätzung für die Zukunft des Unternehmens.