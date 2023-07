Old Dominion Freight Line: Analysten erwarten Kurspotenzial von -12,88%

Old Dominion Freight Line hat gestern eine negative Kursentwicklung von -0,42% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen erzielte das Unternehmen jedoch ein Plus von +0,27%. Die Stimmung am Markt ist derzeit neutral.

Die Bankanalysten sind sich jedoch einig und sehen bei Old Dominion Freight Line mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von 291,33 EUR. Sollten sie mit ihrer Einschätzung Recht behalten, läge das aktuelle Investitionspotenzial bei -12,88%.

Aktuell empfehlen 6 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 1 Analyst sieht sie optimistisch als Kauf an. Weitere 11 Experten halten die Aktie für neutral und nur noch 2 gehen davon aus, dass es Zeit sei zu verkaufen. Bei einem Guru-Rating von 3,22 bleibt die Bewertung unverändert positiv.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Das mögliche Kurspotenzial liegt auf...