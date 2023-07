Old Dominion Freight Line: Analyse von Kursziel, Entwicklungen und Meinungen

Old Dominion Freight Line erzielte gestern eine positive Kursentwicklung von 0,42%, was das Ergebnis der vergangenen fünf Handelstage auf -0,58% bringt. Der Markt scheint momentan neutral gestimmt zu sein.

Laut Analysten liegt das mittelfristige Kursziel für Old Dominion Freight Line bei €300,82. Sollten die Bankanalysten richtig liegen, birgt dies für Investoren ein Risiko von -10,95%. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und es gibt weiterhin optimistische Experten mit einem Anteil von +30,43%.

Aktuell empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und einer sieht sie als starkes Kaufobjekt an. Elf Experten halten die Aktie und zwei andere sind der Meinung sie sei zum Verkauf bestimmt. Drei weitere Experte(n) wiederum sehen Old Dominion Freight Line als einen unmittelbaren Verkaufsfall an.

Das bewährte...