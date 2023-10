Old Dominion Freight Line: Analyse des Kursziels mit positivem Potenzial

Die Aktie von Old Dominion Freight Line hat am gestrigen Tag eine positive Kursentwicklung von +2,51% hingelegt. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Kurs um +2,54%. Die Meinung der Bankanalysten zur Bewertung der Aktie fällt unterschiedlich aus.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 390,61 EUR. Sollten die Analysten Recht behalten, eröffnet sich ein Potenzial von +0,05%. Von den Experten bewerten 7 Analysten die Aktie als starken Kauf und 1 weitere halten sie für kaufenswert. Etwas mehr als die Hälfte der Experten sind neutral eingestellt und empfehlen “halten”. Nur vereinzelt sprechen sich Analysten gegen eine Investition in Old Dominion Freight Line aus.

Abschließend kann noch auf das bewährte Guru-Rating verwiesen werden. Es bleibt stabil bei 3,35 Punkten und bestätigt damit die optimistische Einschätzung...