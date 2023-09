Old Dominion Freight Line: Aktie wird von Analysten unterbewertet

Old Dominion Freight Line hat gestern eine Kursentwicklung von +0,77% hingelegt. In den letzten fünf Handelstagen konnte sie sogar ein Plus von +3,43% verzeichnen. Die aktuelle Stimmung am Markt scheint relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Aktie liegt bei 376,85 EUR. Sollten sie Recht behalten, ergibt sich ein Potenzial in Höhe von -5,12%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends der letzten Zeit.

Von insgesamt 24 Analysten empfehlen 7 die Aktie als starken Kauf und 1 setzt das Rating auf “Kauf”. Weitere 11 haben eine neutrale Position mit dem Rating “halten”, während 2 Analysten zum Verkauf raten und weitere 3 sogar einen sofortigen Verkauf befürworten.

Insgesamt sind damit immerhin noch +33,33% der Analysten optimistisch gestimmt....