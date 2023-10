Old Dominion Freight Line: Aktie unterbewertet – Kursziel bei 392,23 EUR

Old Dominion Freight Line hat gestern am Finanzmarkt einen Kursrückgang von -0,40% verzeichnet. Trotzdem konnte das Unternehmen in den letzten fünf Handelstagen eine Wochenergebnissteigerung von +2,58% verbuchen. Die Marktstimmung ist derzeit also relativ optimistisch.

Die Bankanalysten sind mehrheitlich der Ansicht, dass die Aktie von Old Dominion Freight Line nicht richtig bewertet wird und ein mittelfristiges Kursziel bei 392,23 EUR aufweist. Dies würde aktuell Investoren eine Rendite von -2,47% ermöglichen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung.

7 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und ein weiterer Analyst setzt auf “Kauf”. Weitere 11 Experten haben eine neutrale Bewertung (“halten”). Nur einer findet die Aktie zum Verkauf geeignet und weitere drei bescheinigen sogar sofortigen...