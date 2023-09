Old Dominion Freight Line: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 381,80 EUR

Old Dominion Freight Line hat gestern eine negative Kursentwicklung von -2,66% verzeichnet und die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage belaufen sich auf insgesamt -3,26%. Dies lässt den Markt pessimistisch erscheinen. Trotzdem halten einige Analysten die Aktie für unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel von Old Dominion Freight Line liegt bei 381,80 EUR und würde damit ein Risiko in Höhe von -3,00% bedeuten. Allerdings sind nicht alle Bankanalysten dieser Meinung. Während sieben Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und ein weiterer Analyst optimistisch bleibt, bewerten elf andere sie neutral und zwei weitere sogar negativ. Drei Experten schlagen vor, Old Dominion Freight Line sofort zu verkaufen.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,29 unverändert positiv und zeigt eine anhaltende positive Einschätzung...