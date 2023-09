Old Dominion Freight Line: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 380,90 EUR

Old Dominion Freight Line verzeichnete gestern einen Rückgang von -0,49%. In den letzten fünf Handelstagen ging es für den Logistikdienstleister um insgesamt -1,30% nach unten. Die Stimmung am Markt ist derzeit eher negativ.

Analysten sind jedoch anderer Meinung und halten die Old Dominion Freight Line-Aktie für unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel von 380,90 EUR ergibt ein Potenzial von +3,13%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen schwachen Trends.

Von insgesamt 24 Analysten empfehlen sieben einen Kauf und einer sieht die Aktie als starken Kauf an. Elf Experten bewerten das Papier mit „halten“, während zwei es als Verkauf werten. Drei weitere raten sogar zum sofortigen Verkauf.

Das bekannte Guru-Rating liegt unverändert bei 3,29.

