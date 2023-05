Old Dominion Freight Line Aktie: In selten guter Lage!

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Old Dominion Freight Line am 29.05.2023, 10:56 Uhr, mit dem Kurs von 315.83 USD. Die Aktie der Old Dominion Freight Line wird dem Segment "Lkw-Verkehr" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Old Dominion Freight Line wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 10 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Old Dominion Freight Line vor. Das Kursziel für die Aktie der Old Dominion Freight Line liegt im Mittel wiederum bei 354,87 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 315,83 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 12,36 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Old Dominion Freight Line insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Old Dominion Freight Line weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,47 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Straße und Schiene") von 28,94 %. Mit einer Differenz von lediglich 28,47 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 28,15 ist die Aktie von Old Dominion Freight Line auf Basis der heutigen Notierungen 31 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene" (40,92) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

