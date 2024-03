Old Dominion Freight Line Aktie: Das können die Anleger jetzt erwarten!

Die Analysten sind der Ansicht, dass die Aktie von Old Dominion Freight Line derzeit nicht angemessen bewertet wird. Das wahre Kursziel liegt um -3,81% unter dem aktuellen Kurs.

Kursentwicklung und Prognose

Am 13.03.2024 verzeichnete Old Dominion Freight Line einen Kursrückgang von -1,48%. Das Kursziel für das Unternehmen liegt bei 381,83 EUR. Das Guru-Rating von Old Dominion Freight Line bleibt stabil bei 3,25.

Die vergangenen fünf Handelstage sowie die gesamte Handelswoche zeigen eine negative Kursentwicklung von -1,93%. Die Marktstimmung scheint derzeit eher pessimistisch zu sein.

Analystenmeinungen

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten besagt, dass die Aktie von Old Dominion Freight Line ein mittelfristiges Kursziel von 381,83 EUR hat. Dies würde bedeuten, dass Investoren derzeit ein Kursrisiko von -3,81% eingehen. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung.

Fünf Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf, während ein weiterer Analyst optimistisch bleibt und ein “Kauf”-Rating vergibt. Elf Experten haben eine neutrale Position eingenommen und vergeben ein “halten”-Rating. Drei Experten sind sogar der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte. Somit sind immerhin noch 30,00% der Analysten optimistisch eingestellt.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analysten uneinig über die zukünftige Entwicklung von Old Dominion Freight Line sind. Die positive Einschätzung wird durch das bestehende Guru-Rating “Guru-Rating ALT” unterstützt.

