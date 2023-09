Old Dominion Freight Line: Aktie hat ein mittelfristiges Kursziel von 381,62 EUR

Die Aktie von Old Dominion Freight Line verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +0,72%. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Wert um insgesamt +0,30%. Die Stimmung des Marktes ist derzeit neutral.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 381,62 EUR. Dieser Wert wurde durchschnittlich von Bankanalysten ermittelt und bedeutet für Investoren eine mögliche Rendite in Höhe von -0,72%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund der zuletzt neutralen Trendentwicklung.

Von insgesamt 24 Analysten empfehlen aktuell sieben einen Kauf der Aktien und einer sieht diese optimistisch als “Kauf” an. Elf Experten haben sich als neutrale Beobachter positioniert und vergeben das Rating “halten”. Zwei Analysten sagen hingegen “Verkaufen” und drei Stimmen dafür, die...