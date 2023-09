Old Dominion Freight Line: Aktie hat ein Kursziel von 381,62 EUR

Die Old Dominion Freight Line-Aktie wird von Analysten als derzeit unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 381,62 EUR, was einer Rendite von -0,72% entspricht.

• Old Dominion Freight Line stieg am 21.09.2023 um +0,72%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 381,62 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,29

Am gestrigen Tag erzielte Old Dominion Freight Line eine positive Entwicklung an den Finanzmärkten mit einem Anstieg von +0,72%. Insgesamt betrug das Ergebnis der vergangenen fünf Handelstage (einer vollständigen Woche) eine neutrale Tendenz mit einem Plus von lediglich +0,30%.

Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten für die mittelfristige Zukunft beläuft sich auf genau 381,62 EUR. Derzeit sind sieben Experten davon überzeugt, dass es sich hierbei um einen starken Kauf handelt...