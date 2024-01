Old Dominion Freight Line Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Aktie von Old Dominion Freight Line wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das wahre Kursziel wird auf etwa 6,42% über dem aktuellen Kursniveau geschätzt.

Aktuelle Entwicklung

Am 08.01.2024 verzeichnete die Aktie von Old Dominion Freight Line einen Anstieg um 2,33%. Das Kursziel für das Unternehmen wird auf 381,87 EUR festgelegt. Das Guru-Rating für Old Dominion Freight Line bleibt unverändert bei 3,35.

Marktsentiment

