Old Dominion Freight Line Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Stimmung und das Interesse an der Old Dominion Freight Line-Aktie haben sich in den letzten Monaten verändert. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung deutet darauf hin, dass die Anleger in Bezug auf die Stimmungslage neutral eingestellt sind. In Bezug auf die Diskussionsintensität gab es jedoch einen Rückgang, was zu einer schlechteren Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die meisten Bewertungen für die Aktie neutral sind, gefolgt von einigen positiven und wenigen negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 368,73 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -3,92 Prozent fallen könnte. Insgesamt wird die Aktie daher neutral bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit als neutral eingestuft wird. Der Kurs liegt über dem GD200, was als neutral betrachtet wird. Der GD50 zeigt jedoch eine Abweichung von -2,24 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch eine neutrale Einstufung.

Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Bewertung für die Old Dominion Freight Line-Aktie aufgrund des RSI. Dies ist eine Zusammenfassung der aktuellen Bewertungen und Analysen für die Aktie.