Old Dominion Freight Line Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Aktie von Old Dominion Freight Line wird nach Ansicht von Analysten derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt nach ihrer Einschätzung um +3,14% über dem aktuellen Kurs.

Kursentwicklung von Old Dominion Freight Line

Am 29. Dezember 2023 verzeichnete Old Dominion Freight Line eine Kursentwicklung von -1,42%. Dies führte dazu, dass das Kursziel des Unternehmens nun bei 377,69 EUR liegt. Das Guru-Rating von Old Dominion Freight Line beträgt [...] Hier weiterlesen