Old Dominion Freight Line Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Aktie der Old Dominion Freight Line wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 2 die Aktie als gut, 6 als neutral und 0 als schlecht. Aktuelle Reports zeigen ähnliche Bewertungen, wobei das Rating im letzten Monat als "Neutral" eingestuft wurde, mit einem Kursziel von 386,5 USD. Dies entspricht einer Erwartung von -12,37 Prozent, da der aktuelle Schlusskurs bei 441,07 USD liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Neutral" basierend auf den Analystenschätzungen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Old Dominion Freight Line liegt bei 41,93 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da er bei 47,5 liegt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Old Dominion Freight Line als überbewertet angesehen, da das KGV mit 40,08 insgesamt 39 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 28,91 im Segment "Straße und Schiene". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie eine normale Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für die Aktie der Old Dominion Freight Line basierend auf verschiedenen Analysefaktoren.