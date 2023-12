Old Dominion Freight Line Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Analysteneinschätzungen für Old Dominion Freight Line liegen im Durchschnitt bei "Neutral", basierend auf 4 positiven, 10 neutralen und 1 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu dieser Aktie. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 368,73 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -10,85 Prozent fallen könnte. Daher erhält die Old Dominion Freight Line-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt ein Blick auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen Wert von 372,05 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 413,6 USD liegt und daher zu einer positiven Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (392,77 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls ein positives Rating ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Old Dominion Freight Line als neutral einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 9,47 (positiv) und der RSI25 bei 45,93 (neutral), was zu einem Gesamtranking von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit einer überwiegend positiven Diskussion in den letzten Tagen. Statistische Auswertungen der historischen Daten deuten ebenfalls auf ein überwiegend positives Anleger-Sentiment hin, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.