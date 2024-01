Old Dominion Freight Line Aktie: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Die Old Dominion Freight Line-Aktie wird aktuell aufgrund verschiedener Kennzahlen in der Finanzanalyse bewertet. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie mit 0,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,95 Prozent in der "Straße und Schiene"-Branche. Dies führt zu einer Differenz von -4,54 Prozent und einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Auch im Bereich der Fundamentalanalyse wird die Aktie kritisch betrachtet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35,14 liegt sie 26 Prozent über dem Branchen-KGV von 27,84. Aus fundamentaler Sicht erhält sie daher ebenfalls eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Old Dominion Freight Line-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,89 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Durchschnitt der "Industrie"-Aktien liegt sie jedoch 1347,52 Prozent darunter. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Straße und Schiene" beträgt 11,55 Prozent, wobei die Aktie aktuell 22,34 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Analysten bewerten die Old Dominion Freight Line-Aktie ebenfalls als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es 4 "Gut"-, 10 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Abwärtspotential von -5,7 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.