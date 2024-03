Old Dominion Freight Line Aktie: Quo vadis?

Die Aktie von Old Dominion Freight Line wird von Analysten als unterbewertet angesehen, da das wahre Kursziel um -2,19% unter dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 15.03.2024 verzeichnete Old Dominion Freight Line eine Kurssteigerung von +0,17%. Das Kursziel des Unternehmens liegt bei 384,21 EUR, und das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,25.

Marktstimmung und Analystenmeinungen

Die vergangenen fünf Handelstage sowie die gesamte Handelswoche weisen eine negative Kursentwicklung von -1,29% auf, was auf eine allgemein pessimistische Markteinschätzung hindeutet. Die Analysten in den Bankhäusern scheinen diese Entwicklung erwartet zu haben, da die Stimmung eindeutig pessimistisch ist.

Uneinigkeit unter den Analysten

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten über das mittelfristige Kursziel von Old Dominion Freight Line liegt bei 384,21 EUR, was einem potenziellen Kursrisiko von -2,19% entspricht. Einige Analysten sehen die Aktie jedoch als starken Kauf, während andere sie eher neutral oder sogar als Verkauf einschätzen. Insgesamt sind 30,00% der Analysten trotz der negativen Entwicklung noch optimistisch.

Fazit

Die uneinige Einschätzung der Analysten spiegelt sich auch im “Guru-Rating” wider, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag. Diese Bewertung zeigt, dass die Experten uneins sind, und verdeutlicht die Unsicherheit in Bezug auf die zukünftige Kursentwicklung von Old Dominion Freight Line.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Old Dominion Freight Line-Analyse von 16.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Old Dominion Freight Line jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Old Dominion Freight Line Aktie

Old Dominion Freight Line: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...