Old Dominion Freight Line Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten der Old Dominion Freight Line 4 Mal ein "Gut" Rating, 10 Mal ein "Neutral" Rating und 1 Mal ein "Schlecht" Rating vergeben. Langfristig betrachtet erhält das Unternehmen daher insgesamt ein "Neutral" Rating von institutioneller Seite aus. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Old Dominion Freight Line. Auch der aktuelle Kurs von 397,74 USD wurde von den Analysten untersucht. Basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von -7,29 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 368,73 USD fest, was als "Schlecht" einschätzt wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten das Rating "Neutral".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Old Dominion Freight Line als neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Old Dominion Freight Line-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 56,66, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 52,18, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral" Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Old Dominion Freight Line liegt bei 35, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Straße und Schiene" (KGV von 27,43) über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

Auch die Stimmung der Anleger wurde analysiert. Auf sozialen Plattformen wurden überwiegend positive Kommentare und Befunde zu Old Dominion Freight Line festgestellt. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Die Analyse wurde außerdem durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, wobei sieben konkret berechnete Signale zur Verfügung standen (7 "Gut", 0 "Schlecht"), was zu einer "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt kann daher festgestellt werden, dass Old Dominion Freight Line hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.