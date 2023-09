Old Dominion Freight Line Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Old Dominion Freight Line weist am 04.09.2023, 09:49 Uhr einen Kurs von 435.87 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Lkw-Verkehr" geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Old Dominion Freight Line erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 28,13 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche sind im Durchschnitt um 17,68 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +10,45 Prozent im Branchenvergleich für Old Dominion Freight Line bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19334,29 Prozent im letzten Jahr. Old Dominion Freight Line lag 19306,16 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Old Dominion Freight Line beträgt das aktuelle KGV 35,12. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene" haben im Durchschnitt ein KGV von 41,2. Old Dominion Freight Line ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Old Dominion Freight Line in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Old Dominion Freight Line haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Old Dominion Freight Line bekommt dafür eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.