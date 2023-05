Old Dominion Freight Line: Aktie mit Kurspotenzial von 3,08%

Am gestrigen Tag legte die Aktie von Old Dominion Freight Line am Finanzmarkt um +1,82% zu und erreichte damit in den vergangenen fünf Handelstagen eine Steigerung von 4,53%. Die Marktstimmung ist aktuell relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 303,52 EUR – dies entspricht einem Kurspotenzial von +3,08%. Die Meinungen der Bankanalysten sind dabei geteilt. Während sechs Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und ein Analyst das Rating “Kauf” vergeben hat, sehen zehn Experten sie eher neutral mit einer Bewertung als “halten”. Zwei Analysten befürworten einen Verkauf sowie zwei weitere sogar einen sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,33.