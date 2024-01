Old Dominion Freight Line Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Old Dominion Freight Line-Aktie zeigt sich aus charttechnischer Sicht neutral. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 373,89 USD, während der letzte Schlusskurs bei 383,77 USD liegt, was einer Abweichung von +2,64 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (392,58 USD) weicht mit dem letzten Schlusskurs (-2,24 Prozent) nahe dem gleitenden Durchschnitt ab und erhält somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0,41 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt nur leicht über dem Mittelwert (0,37) für diese Aktie. Daher erhält Old Dominion Freight Line eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Performance von 33,89 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um 18,21 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +15,68 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Old Dominion Freight Line 1352,82 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Aus fundamentaler Sicht weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35,14 auf, was 28 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene" (27,49). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt daher zu einer Einstufung als "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.