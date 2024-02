Old Dominion Freight Line Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Aktie von Old Dominion Freight Line wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, da das wahre Kursziel um -5,33% vom aktuellen Kurs entfernt liegt.

Kursentwicklung von Old Dominion Freight Line

Am 27.02.2024 verzeichnete Old Dominion Freight Line eine Kursentwicklung von -0,99%. Die Gesamtergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zeigen jedoch einen Anstieg von +4,02%, was auf eine relative Marktoptimismus hindeutet.

Kursziel von Old Dominion Freight Line

Das aktuelle Kursziel von Old Dominion Freight Line liegt bei 386,05 EUR, wie von Bankanalysten im Durchschnitt festgestellt wurde. Dies würde Anlegern einen potenziellen Gewinn von -5,33% eröffnen.

Analystenbewertungen

Die Analysten sind in ihrer Einschätzung der Aktie von Old Dominion Freight Line uneinig. Während 8 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, sehen 1 Analyst die Aktie als optimistischen Kauf an. 10 Experten geben eine neutrale Bewertung ab, während 3 Experten der Meinung sind, dass die Aktie verkauft werden sollte. Insgesamt sind 40,91% der Analysten noch optimistisch bezüglich der Aktie.

Guru-Rating

Zusätzlich wird das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” verwendet, das zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Old Dominion Freight Line von Analysten als unterbewertet angesehen wird, obwohl die Kursentwicklung zuletzt positiv war.

