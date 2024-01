Old Dominion Freight Line Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Aktie von Old Dominion Freight Line wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf etwa +3,14% über dem aktuellen Kursniveau geschätzt.

Aktuelle Entwicklung

Am 29. Dezember 2023 verzeichnete Old Dominion Freight Line einen Kursrückgang von -1,42%. Dies führt zu einem Gesamtverlust von -1,88% in den letzten fünf Handelstagen, was auf eine eher pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.