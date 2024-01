Old Dominion Freight Line Aktie: Alles unter Kontrolle?

Aktuell sind sich Analysten einig, dass die Aktie von Old Dominion Freight Line nicht richtig bewertet ist und ein Kurspotenzial von +7,93% bietet.

Kursentwicklung und Kursziel

Am 19.01.2024 verzeichnete Old Dominion Freight Line eine Kursentwicklung von +1,26%. Das Kursziel des Unternehmens liegt bei 383,46 EUR, was zu einer positiven Einschätzung seitens der Bankanalysten führt.

Markteinschätzungen

Die vergangenen fünf Handelstage ergaben eine Gesamtentwicklung von -0,42%, was zu einer relativ neutralen Markteinschätzung führt. Dennoch sind die Bankanalysten optimistisch hinsichtlich des mittelfristigen Kursziels.

Analystenmeinungen

Eine Umfrage unter Analysten zeigt, dass 8 von ihnen die Aktie als starken Kauf empfehlen, während 1 Analyst optimistisch, aber nicht euphorisch ist. 10 Experten halten die Aktie und nur 1 Analyst empfiehlt, die Aktie zu verkaufen. Weiterhin sind 3 Experten der Meinung, dass ein sofortiger Verkauf angebracht ist. Insgesamt sind also noch +39,13% der Analysten optimistisch gestimmt.

Fazit

Die aktuelle Kursentwicklung deutet darauf hin, dass die Aktie von Old Dominion Freight Line noch unentdecktes Potenzial aufweist. Das Guru-Rating der Aktie bestätigt diese positive Einschätzung und verdeutlicht die Chancen, die Investoren in Betracht ziehen sollten.

