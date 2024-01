Old Dominion Freight Line Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Aktie von Old Dominion Freight Line wird von Analysten als unterbewertet angesehen, und das wahre Kursziel wird auf 381,12 EUR festgelegt, was einer Steigerung um +6,88% vom aktuellen Kurs entspricht.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 10.01.2024 verzeichnete Old Dominion Freight Line eine Kurssteigerung von +0,07%. Über die letzten fünf Handelstage hinweg konnte eine Gesamtsteigerung von +0,45% verzeichnet werden. Die aktuelle Stimmung am Markt wird als neutral eingestuft.

Analystenmeinungen

Die durchschnittliche Einschätzung von Bankanalysten bezüglich des mittelfristigen Kursziels liegt bei 381,12 EUR, was ein Potenzial von +6,88% für Investoren darstellt. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt.

Konkret empfehlen 7 Analysten den Kauf der Aktie, während 1 Analyst optimistisch ist und die Aktie als “Kauf” einstuft. 11 Experten halten die Aktie neutral und vergeben das Rating “halten”, während 1 Analyst die Aktie zum Verkauf empfiehlt. 3 Experten sind sogar der Meinung, dass die Aktie sofort verkauft werden sollte. Insgesamt sind also noch +34,78% der Analysten optimistisch bezüglich der Aktie.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den Analystenmeinungen wird das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” berücksichtigt, das zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag.

Die positive Einschätzung der Analysten und das Potenzial für eine Kurssteigerung von +6,88% machen die Aktie von Old Dominion Freight Line zu einem interessanten Investment.

Diese Nachrichten sollten Anleger im Auge behalten, da sich die Einschätzungen der Analysten und die Kursentwicklungen jederzeit ändern können.

