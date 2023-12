Old Dominion Freight Line Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von Old Dominion Freight Line derzeit nicht angemessen bewertet wird. Sie glauben, dass das wahre Kursziel der Aktie um +9,34% über dem aktuellen Kurs liegt.

Am 12.12.2023 verzeichnete Old Dominion Freight Line einen Kursanstieg von +0,89%. Das Kursziel für das Unternehmen liegt bei 388,27 EUR. Das Guru-Rating für Old Dominion Freight Line beträgt nun 3,35, nachdem es zuvor ebenfalls bei 3,35 lag.

