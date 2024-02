Old Chang Kee Aktie: Der nächste große Wurf!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde die Aktie von Old Chang Kee intensiv in den sozialen Medien diskutiert, wobei ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Old Chang Kee. Dies führte insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Old Chang Kee mittlerweile auf 0,64 SGD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,7 SGD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt dabei +9,38 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,66 SGD, was einer Distanz von +6,06 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Gut" in der technischen Analyse.

Im fundamentalen Bereich weist Old Chang Kee ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,43 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche "Nahrungsmittel" von 297 beträgt der genaue Abstand aktuell 96 Prozent. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie daher als "günstig" bezeichnet werden und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Aktienkurs von Old Chang Kee erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,62 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") 11,2 Prozent über dem Durchschnitt (-6,59 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt -5,88 Prozent, wobei Old Chang Kee aktuell 10,5 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.