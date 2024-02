Old Chang Kee Aktie: Das macht richtig Spaß!

Das Anleger-Sentiment für die Old Chang Kee-Aktie wird positiv bewertet, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen hauptsächlich mit den positiven Themen rund um Old Chang Kee beschäftigt. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Old Chang Kee-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,62 Prozent erzielt, was 11,2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -5,88 Prozent, während Old Chang Kee aktuell 10,5 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Old Chang Kee-Aktie zeigt, dass das Wertpapier sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Old Chang Kee aktuell bei 3, was eine negative Differenz von -1,37 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Old Chang Kee eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.