Old Chang Kee Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Aktienkurs von Old Chang Kee hat im letzten Jahr eine Rendite von 4,62 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien des Verbrauchsgütersektors eine Überperformance von 9,54 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -3,7 Prozent, während Old Chang Kee aktuell 8,32 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Old Chang Kee als unterbewertet, da ihr KGV mit 10,43 insgesamt 96 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel", der 297,01 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie ebenfalls die Einstufung "Gut".

Hinsichtlich des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, ist die Old Chang Kee-Aktie als überverkauft einzustufen. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 16) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 26,09) führen zu einer "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Old Chang Kee diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Insgesamt wird die Aktie von Old Chang Kee aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen insgesamt mit "Gut" bewertet.