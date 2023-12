Old Chang Kee Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum. Aktuell liegt der RSI für die Old Chang Kee Aktie bei 33,33, was als neutral eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 22, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine gute Einstufung gemäß dem RSI.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Für Old Chang Kee zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei -3, was zu einer negativen Differenz von -1,12 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Daher erhält Old Chang Kee eine schlechte Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Old Chang Kee wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Das Stimmungsbarometer zeigt in die negative Richtung, was das Gesamtbild der neutralen Bewertung für die Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments bestätigt.