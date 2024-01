Olaplex Holdings Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Stimmung unter Anlegern gegenüber Olaplex ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Insgesamt gab es an zehn Tagen positive Diskussionen, während an zwei Tagen negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine deutlich positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Olaplex wurden ebenfalls über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz generiert hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Punkt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für Olaplex einen neutralen Wert. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) weisen auf eine neutrale Empfehlung hin. Der RSI7 beträgt 64,79 und der RSI25 liegt bei 56,16, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Olaplex-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 7,5 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 221,89 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ergebende Empfehlung ist somit "Gut".

Zusammenfassend erhält Olaplex von den Analysten ein "Gut"-Rating, basierend auf den Anleger-Sentiments, dem Sentiment und Buzz, dem Relative Strength-Index und der Analysteneinschätzung.